Domenica a Gubbio il ritorno in campo

Si torna in campo domenica. Il Romagna Rfc riprenderà la strada verso la promozione in serie A, messa in standby dalle vacanze natalizie, alle 14.30 a Gubbio. Gli avversari di turno sono noni con 17 punti, decisamente meno rispetto ai 42 fin qui collezionati dai ‘Galletti’, che si preparano a tornare in mischia da imbattuti. Il principale pericolo è quello dei cali di tensione che potrebbero arrivare dopo lo stop di un mese rispetto all’ultima gara ufficiale, datata 17 dicembre e vinta dal Romagna 26-3 contro Modena, una delle principali contendenti dei piani alti.

Sulla carta, la squadra con base a Cesena ha decisamente più benzina nel serbatoio. Ma la carta, in un campo da rugby, ha vita durissima. Le maggiori qualità si dovranno far valere dal vivo, coi muscoli e la determinazione. Servirà invece aspettare una settimana in più per rivedere la squadra femminile, impegnata nel campionato di serie A: il prossimo turno della compagine romagnola è infatti in programma il 21 gennaio a Cesena contro la capolista Puma Bisenzio.