Domenica a Villa Silvia Carducci un viaggio tra sapori e melodie

Villa Silvia Carducci domenica alle 18,30 aprirà le porte a un evento all’insegna dei sapori e della musica. Protagonisti della serata saranno gli alpini che prepareranno la polenta, con funghi o ragù, che potrà essere gustata con l’intrattenimento a cura dei Pasquaroli di Diegaro che allieteranno l’evento con i brani della tradizione. Chi lo vorrà inoltre potrà visitare gratuitamente il Museo Musicalia alle 17. La serata avrà un costo di 10 euro a persona (gratuita per i soci Ammi). Non mancherà chiaramente un buon bicchiere di sangiovese e l’irresistibile ciambella. È richiesta la prenotazione entro giovedì. Per info e prenotazioni scrivere una mail a promo@museomusicalia.it oppure 0547/323425.