Domenica al Muse c’è ’Alba in musica’

A Savignano sono aperte le prenotazioni per ’Alba in musica’ al Museo archeologico del Compito. Domenica l’appuntamento è dalle 6 del mattino, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ingresso libero.

Alle 6 momento di musica a cura della scuola comunale di musica ’Secondo Casadei’, alle 7 la colazione presso il circolo Acli e alle 7.30 tutti in pista per la visita che permetterà ai partecipanti di conoscere i tesori del Museo, tra i quali anche i recenti nuovi allestimenti. I reperti appartenenti alla Tomba 93, una sepoltura del VII-VI secolo a.C. caratterizzata da un ricco corredo composto da oggetti in ceramica, bronzo e ferro, riconducibili ad un personaggio maschile di alto rango.

Tra gli oggetti nella tomba, agevolmente visibili nella nuova teca, spicca un elmo di rara bellezza, completamente restaurato. Una seconda teca ospita invece la Tomba 151, di età romana, appartenente a una donna di alta estrazione sociale il cui scheletro, perfettamente conservato, sarà esposto insieme al corredo, composto da materiali ceramici e vitrei e da pregiati oggetti di ornamento personale. Di rilievo un anello in oro con sigillo e orecchini in oro e pietra verde. (Info al 335-6286338, [email protected]) Info: Ufficio cultura Comune di Savignano sul Rubicone, tel. 0541-944017, il lunedì e il giovedì dalle 13.30 alle 19 e il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.

e.p.