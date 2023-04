Domenica c’è ’Garrett Contest’, gara internazionale di cercatori d’oro

All’edizione 2023 del ’Garrett Contest’, la gara internazionale di cercatori d’oro, faranno il loro debutto quattro performer latine, che il prossimo 30 aprile animeranno la spiaggia prospiciente piazza Andrea Costa, nel cuore del lungomare di Cesenatico.

In città già fervono i preparativi per quella che dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, è considerata la più importante gara europea di metal detector. Quest’anno, per ravvivare la kermesse e proporre al pubblico uno show ancora più accattivante e coinvolgente, è stato organizzato un grande spettacolo in stile sabor-latino, con il coinvolgimento di quattro ballerine professioniste. Si tratta della splendida argentina Belen Carreras, una delle più quotate performer di tutta la Romagna, la modella e ballerina brasiliana Eliane Festa, l’italo ungherese Daniela Andreani in arte "Dudù" (sangue magiaro nelle vene ma conosciuta per la sua energia ’caliente’ quando si scatena sui tacchi e balla), e direttamente da Salvador De Bahia, la regina del samba Rubia Maia Maravilha.

Toccherà a loro aprire, poco prima delle 9 del mattino, l’edizione 2023 del ’Garrett Contest’, dando il benvenuto ai 250 partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane. Il quartetto si esibirà nuovamente dopo la prima sessione di gare, quindi attorno a mezzogiorno sempre del 30 aprile, e nel pomeriggio, poco prima delle premiazioni finali. In città nel frattempo si stanno ultimando le ultime formalità per consentire agli uomini della Securitaly di allestire il campo di gara per domenica.

