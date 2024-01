Domenica c’è il carnevale. Gli ultimi ritocchi ai carri

Ultimi giorni di grande lavoro e di ritocchi ai carri che sfileranno domenica 4 febbraio alle 14.30 al grande appuntamento a San Mauro Pascoli con la 36a edizione del Corso Mascherato, con ingresso gratuito. Il carnevale è organizzato dal Coar, comitato organizzatore attività ricreative che fa parte della parrocchia di San Mauro Vescovo, con il patrocinio del Comune.

Saranno 18 i carri partecipanti, ben 5 in più dell’anno scorso: Barbie e Supereroi alla Domus, I mare educati, Il bosco dell’usignolo, L’albero delle fiabe, L’arca di Noè, Elemental, I tre porcellini, Super Mario car, Trolls: un mondo di gioia e di colori, Dia de los Muertos, Ghostbusters, Barbie ribelle, Settanta disco party, Super Mario bros, Il biroccio romagnolo, I contadimatti, Guardie e ladri e Alice in Wonderland.

Da diverse settimane i genitori dei ragazzi si ritrovano la sera nei capannoni dove c’era la ditta Cmc, in viale della Repubblica, per l’allestimento dei carri allegorici secondo lo spirito di volontariato che da sempre anima il carnevale di San Mauro Pascoli. Anche questa edizione sarà accompagnata dalla lotteria di beneficenza, con il costo di ogni biglietto che sarà di 1 euro e il ricavato andrà in parte alle famiglie in difficoltà di San Mauro Pascoli. Tra i premi un buono vacanza del valore di 1.000 euro in collaborazione con l’agenzia viaggi Myricae, una settimana estiva o invernale per due persone a Moena, buoni acquisto da 300 euro ai Supermercati Famila, 200 euro alla Bottega delle Carni, 100 euro presso "L’orto di famiglia" e dal 6° al 10° premio prosciutti. L’estrazione avverrà alle 17; in caso di maltempo il carnevale sarà rinviato a domenica 11 febbraio.

Sui carri ci saranno più di mille figuranti. Partecipano i bambini e i ragazzi delle scuole materne ed elementari. "Non ci sarà gara – dice Mara Pavolucci, presidente del Coar –. È stato bellissimo in queste settimane vedere alla sera lavorare ai carri, insieme, i genitori, mettere in atto la loro fantasia per cercare di fare passare poi un pomeriggio di allegria a tutti e in primis ai bambini, ai quali il nostro carnevale è dedicato e per questo stiamo lavorando tutti insieme".

"Questo è il nostro scopo – conclude –. Avremo la grande collaborazione della Polizia Locale di San Mauro Pascoli, della polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, dei Carabinieri e della Pubblica Assistenza, oltre alle decine di volontari che vigileranno sul carnevale".

