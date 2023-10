Domenica di sagre fra castagne, funghi e tartufi

Altra giornata di sagre in Alto Savio oggi 22 ottobre, organizzate dalle rispettive Pro Loco grazie all’encomiabile impegno dei propri meravigliosi volontari. In particolare, sarà festa, in onore del frutto-regina del bosco, ad Alfero e a Bagno di Romagna con la ’Sagra della castagna’, mentre a Selvapiana terrà banco la ’Sagra dei funghi e tartufi’. Ad Alfero, oggi avrà luogo la seconda puntata 2023 della ’Sagra della Castagna’. Lungo la via centrale del paese vi saranno stand gastronomici, punti vendita e di ristoro dove sarà possibile la degustazione di prodotti tipici a base di castagne, tra cui il castagnaccio squisito dolce d’Alto Savio e ovviamente delle caldarroste della grande castagneta alferese. Pranzo allo stand della Pro Loco su prenotazione, mercatino e momenti di animazione. Informazioni allo 0543-910106.

Anche a Bagno, nell’ambito delle varie iniziative ed eventi del ’Fall Foliage Festival 2023’, oggi si terrà in piazza Ricasoli la ’Sagra delle Castagne’, con stand gastronomico Pro Loco che propone, oltre alle caldarroste, anche varie specialità gastronomiche locali. Inoltre, per le vie del paese il mercatino, momenti di animazione e musicali, giochi di una volta in legno e gonfiabili. A Selvapiana, che ha già dedicato domenica 15 alla festa della Castagna, oggi l’Ottobre 2023 mette in campo la tradizionale ’Sagra dei funghi e tartufi’. Alle 12,30 pranzo con polenta ai funghi e tartufi, alle 14 musica e animazione con Daniele, alle 14.30 caccia al tesoro per bambini e alle 15.30 caccia al tesoro per adulti, stand e prodotti tipici.