Domenica incontro sugli scavi archeologici al cantiere ex Roverella

La Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in collaborazione con il Comune di Cesena, organizza l’incontro dal titolo ’Del grano e di altre storie. Anteprime archeologiche per la rigenerazione del Roverella’.

Dal momento che le attività di scavo sono ancora in corso, si tratta di un’anteprima assoluta, che si concentrerà su aspetti inediti o curiosi. L’evento si svolgerà domenica in tre turni di visita (9,10,11). Ritrovo in piazza Aguselli.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Gruppo Archeologico cesenate ’Giorgio Albano’.