Domenica la Fiera di Primavera, giochi e beneficenza per la pace

Domenica si terrà a San Mauro Pascoli in piazza Mazzini e nel centro storico, la 14ª edizione della Fiera di Primavera.

Dalle 10 alle 18 la piazza (nella foto) si trasformerà in un colorato mercatino di oggetti confezionati o donati dai ragazzi che diventano così protagonisti della ’Cultura del Dare’. Infatti il ricavato della vendita delle Fiere di Primavera che si svolgono in varie città d’Italia, sostiene progetti in favore di ragazzi di paesi più svantaggiati. Quest’anno il ricavato sarà devoluto per fornire biciclette in Ucraina e durante la giornata ci sarà anche un collegamento internet con un gruppo di ragazzi di Kiev.

Oltre al mercatino ci saranno esibizioni sul palco e giochi, nell’ottica di un messaggio multiculturale e di pace. Inoltre i ragazzi racconteranno anche le esperienze vissute nella preparazione della Fiera e di come si sono impegnati a mettere in pratica la ’Regola d’oro’, ovvero ’Non fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te’, regola presente in tutte le religioni e le culture e proposta loro come presupposto e fondamento. Alle 12 ci sarà un minuto di silenzio per chiedere la pace nel mondo.

Nel pomeriggio ci sarà anche la possibilità di partecipare al ’Run4Unity’, una staffetta dove i giovani si passeranno il testimone virtuale da un fuso orario all’altro per testimoniare la pace, l’unità e la salvaguardia dell’ambiente. L’evento ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Savignano e San Mauro, è sostenuto da RomagnaBanca Credito Cooperativo e dalla collaborazione degli Istituti Comprensivi delle due città. L’organizzazione è stata possibile soprattutto grazie al coinvolgimento attivo di genitori e insegnanti.

Ermanno Pasolini