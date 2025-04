Domenica l’inaugurazione di una nuova rete sentieristica

Domenica 6 aprile verrà inaugurata una nuova rete sentieristica di Mercato Saraceno, un percorso guidato alla scoperta dell’anello della Madonna della Neve da vivere a passo lento, nel cuore della natura che disegna le colline di Mercato Saraceno lungo uno degli itinerari progettati e installati da Monti Editore. Accompagnati da Caveja Trek e dal Cai Cesena si partirà alle 9 dal parcheggio del cimitero di Monte Castello, si attraverseranno strade bianche e scorci panoramici fino a raggiungere la località Madonna della Neve dove, alle 11, vi saranno i saluti istituzionali della sindaca Monica Rossi e un momento conviviale offerto dalla Pro Loco di Monte Castello.

"Siamo orgogliosi – afferma Monica Rossi – di aver promosso questo importante progetto che ha portato ad una rete sentieristica più ampia, ben 71 chilometri che si aggiungono a quelli esistenti per un totale di 96 chilometri, che si intrecciano con il cammino di San Vicinio e altri sentieri già esistenti della Valle del Borello dell’Alto Rubicone. Solo ragionando nell’ottica di creare una rete diffusa e collegata tra comuni infatti si potrà avviare uno sviluppo del territorio" .

La rete sentieristica è stata ideata pensando ad una decina di percorsi ad anello, dalle diverse lunghezze e difficoltà ed ognuno con una sua peculiarità. Lungo i percorsi un’apposita segnaletica verticale ed orizzontale indica le mete da raggiungere con l’opportuna tempistica. Il rientro verso le auto è previsto per le 13, dopo una percorrenza di 8 km, per circa 2 ore e 45 minuti (escluse le soste); obbligatorie le scarpe da escursionismo (anche basse), zaino con almeno 1,5 litri d’acqua, farmaci personali in caso di allergie o esigenze specifiche. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

Edoardo Turci