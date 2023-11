Domenica mercato straordinario

Oggetti per la casa, prodotti per l’igiene, vestiti, calzature e tanto altro ancora. Domenica torna il mercato straordinario con i banchi allestiti da viale Mazzoni a via Pio Battistini, dalle 8 fino alle 20. A dicembre toccherà alla fiera di Natale, in programma per le domeniche 10, 17 e 24 dove sarà possibile trovare, oltre ai tradizionali addobbi e agli immancabili dolciumi, tante idee regalo scegliendo tra i numerosi articoli artigianali. Come da tradizione domenica 7 gennaio conclusione con la fiera del saldo.