Domenica s’inaugura il 43° anno accademico della Pascoliana

Domenica 30 marzo, alle 9.30, nella Sala degli Archi di Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli, verrà inaugurato il 43° anno accademico. Dopo i saluti istituzionali di Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli, e Daniela Baroncini, presidente dell’Accademia Pascoliana, ci saranno gli interventi di Serena Zavalloni, responsabile ufficio cultura del Comune di San Mauro Pascoli, Rosita Boschetti, direttrice dei Musei Parco Poesia Pascoli, Francesco Citti dell’Università di Bologna, Marco Antonio Bazzocchi dell’Università di Bologna. Coordina Daniela Baroncini. Durante l’inaugurazione avverrà la nomina dei nuovi accademici e la commemorazione degli accademici defunti.

Gli accademici sono 183, si aggiungono da statuto dell’accademia il sindaco Moris Guidi e l’assessora alla cultura Lisa Maroni. A loro si aggiungono i nuovi accademici Ennio Grassi, Piergiorgio Grassi, Daniele Vaienti, Serena Zavalloni e Federico Marangoni per un totale di 190 accademici. Verranno premiati i vincitori del concorso triennale per tesi di laurea e dottorato. L’Accademia Pascoliana venne istituita il 4 luglio 1982 con il preciso scopo di onorare e illustrare nel tempo la memoria e le opere di Giovani Pascoli nel contesto della storia e della letteratura italiana e mondiale promuovendo manifestazioni culturali, conferenze, studi sul poeta e sulla poesia, il ripristino, la tutela e la valorizzazione dei luoghi della poesia pascoliana.

Gli studi e gli approfondimenti che l’Accademia Pascoliana propone ogni anno sono indispensabili per comprendere e valorizzare l’opera del grande poeta romagnolo. L’Accademia, che conta circa duecento soci residenti in tutte le regioni d’Italia, organizza conferenze e ogni anno pubblicazioni di libri sempre inerenti alla vita e all’opera del poeta. Dal 5 maggio 2018 il "Compendio Domus Pascoli", circa 5mila mq, che comprende la casa natale e il giardino, la scuola dell’infanzia, il Parco delle Rimembranze, l’ex gerontocomio, la Chiesina della Madonna dell’Acqua e il Monumento ai Caduti è passato dalla proprietà dello Stato a quella comunale. Importantissima si è rivelata la creazione del Centro di documentazione Pascoliana, nato di fianco alla casa natia del poeta Giovanni Pascoli e dove un tempo c’erano il gerontocomio e l’asilo e come diceva Giovanni Pascoli, l’alba e il tramonto. Oggi nel Centro arrivano studiosi da ogni parte del mondo per approfondire gli studi sul tanto amato "Zvanì".

