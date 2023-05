Domenica tornano i banchi del mercato straordinario

Domenica 7 maggio torna il mercato straordinario, appuntamento atteso e per tradizione molto partecipato, inserito nella programmazione annuale dei mercati e delle fiere approvata dall’Amministrazione comunale, d’intesa con le Associazioni di Categoria del settore, Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti. Per l’intera giornata, dalle ore 8 alle 20, l’area che si estende da viale Mazzoni a via Pio Battistini sarà popolata dai commercianti ambulanti e dai loro banchi. In vetrina un’ampia varietà di prodotti: oggetti per la casa e per il fai-da-te, vestiti, calzature, accessori, prodotti alimentari e per l’igiene, piante, fiori e tanto altro.

"Con l’approssimarsi della stagione estiva – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Luca Ferrini – il nostro centro storico conferma la sua centralità nell’ambito del ricco calendario di eventi che animerà la nostra città fino alla fine dell’estate. Così come riscontrato negli scorsi mesi, i mercati straordinari della domenica e le fiere sono appuntamenti sempre molto attesi dai cesenati che contribuiscono a rendere il nostro centro vivo e attrattivo. Rappresentano inoltre un’importante occasione di vendita per gli operatori che, così come accadrà questa domenica, per l’intera giornata saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno fare shopping fruendo di tutte le altre iniziative proposte in centro storico". Al mercato straordinario di domenica 7 maggio hanno aderito oltre 70 operatori.

I mercati festivi ordinari si terranno mercoledì 1° novembre e sabato 6 gennaio 2024. I mercati straordinari invece sono in programma per 7 maggio, 8 ottobre e 26 novembre. Confermati inoltre gli eventi fieristici: Cesena in Fiera da giovedì 22 a domenica 25 giugno in occasione della festa di San Giovanni, Sagra del Monte domenica 15 agosto nel piazzale della Basilica del Monte, Fiera d’autunno domenica 15 ottobre nell’area mercatale che si estende da Piazza del Popolo a Via Pio Battistini, Fiera di Natale il 10, 17 e 24 dicembre e la Fiera del Saldo che per tradizione aprirà il nuovo anno (7 gennaio 2024) con grandi occasioni in centro storico.