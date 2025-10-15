Domenica ’Una corsa. Fuori Dal Comune’

Domenica 19 ottobre è in programma la seconda edizione di ‘Una Corsa Fuori Dal Comune’, gara organizzata dal gruppo podistico Nuova Virtus Cesena, con il patrocinio dei comuni di Cesena e Roncofreddo, per la prima volta inserita all’interno del circuito ‘Corri In Romagna’. Sono previste tre distanze, a partire dalla 18 km competitiva con partenza dalla sede della Nuova Virtus in via Falconara alle 9.30 (ritiro pacchi gara dalle 7.30 alle 9). E’ possibile iscriversi su Endu.it fino alle 23 di domani al costo di 23 euro. A questa si aggiungono gli itinerari di 6 e 10 km di Nordic Walking o camminata non competitiva, con partenza libera a partire dalle 8.30. Le quote per le camminate ludico motorie, saranno due: una ‘base’ di 3 euro che prevede un pacco di pasta e una ‘top’ di 5 euro che in aggiunta include anche un biglietto della lotteria (estrazione di bottiglie della Cantina di Cesena) e un prodotto Amadori. Per tutti i non competitivi c’è la possibilità di acquistare la bottiglia della gara a 5 euro. Il percorso è un misto collinare che si snoda tra le colline e i borghi di Sorrivoli, Saiano e Rio Eremo, offrendo un’esperienza sportiva alla quale si aggiunge il fascino della scoperta delle bellezze del territorio cesenate.

Nello spirito di unire sport e benessere, tutto il ricavato dell’evento, al netto dei costi vivi, sarà devoluto all’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola. I ristori saranno due lungo il percorso e uno al traguardo, inoltre ci saranno deposito borse, spogliatoi e docce a disposizione dei partecipanti. Saranno premiate le prime 10 società con più di 10 partecipanti iscritti (sia competitivi che non competitivi) più i vincitori assoluti e quelli delle varie categorie. Dopo i 130 (102 dei quali arrivati al traguardo) competitivi e gli oltre 300 camminatori della passata edizione, l’obiettivo del 2025 è quello di raggiungere quota 500 partecipanti. Nel 2024, la gara è stata vinta da Luca Benini in 01h12’03’’. Fra le donne, si era invece imposta Martina Facciani (che si è anche classificata al terzo posto assoluto) in 01h13’02’’.