Domeniche di parole e musica, nuova rassegna a casa Moretti

La poesia unita alla musica ed al canto, è protagonista della rassegna che sarà inaugurata domani a Casa Moretti. Nell’importante contenitore culturale, ricavato nella casa affacciata sul porto di Cesenatico dove nel secolo scorso visse Marino Moretti, viene proposta l’iniziativa "Le domeniche di… Parole & Musica", che unisce una visita guidata recitata ed un concerto aperitivo. Gli appuntamenti dedicati ai testi di Marino Moretti tornano per tre domeniche e tre epoche musicali. È un viaggio in musica, dal Barocco al Novecento, con la visita condotta da Alessandro Migliucci, autore, regista e all’occorrenza attore, che da oltre vent’anni lavora fra teatro e cinema, spaziando dalla regia alla drammaturgia fino a progetti culturali e sperimentali. Ogni appuntamento sarà arricchito da un aperitivo nella Legnaia di Casa Moretti, offerto dalla piadineria 16 Nodi. Ogni appuntamento prevede due turni, alle 16 e alle 17.30. Domani si inizia alle 16 con "Dal liuto alla voce", che vedrà protagonisti Ettore Marchi al liuto e la cantante Eleonora Moro. Il costo del biglietto è di 10 euro. Per info iltrabaccoloaps@gmail.com oppure al 353 474 2492, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Giacomo Mascellani