Domeniche di primavera alla scoperta della città tra personaggi illustri

La bella stagione invita residenti e turisti a vivere la città e ad approfondirne la conoscenza. Le "Domeniche di Primavera", proposte dall’Ufficio Turistico Iat, assicurano alcune esperienze particolari, anche perché a condurre i gruppi saranno alternativamente nientemeno che Leonardo Da Vinci e un araldo malatestiano.

Domenica 2 aprile alle 10.30, sarà il genio fiorentino che alla cinta muraria cesenate dedicò i suoi studi ad illustrare le antiche mura e i rastelli di accesso alla Rocca Malatestiana, ed, essendo pure esperto di vini, condividerà coi presenti un calice di rosso del territorio.

Lunedì 10 aprile (Pasquetta), alle 10.30, l’araldo malatestiano racconta Cesena e la Biblioteca del suo signore. Un tour inedito per le vie del centro storico della città con accesso alla Malatestiana alla scoperta dell’ eredità lasciataci dai "nobil Signori". Domenica 16 alle 15, "Ora et labora: l’antica via delle scalette fino ai poderi del monte". Un percorso inedito, che avvicina la vita dei monaci benedettini dell’Abbazia di Santa Maria del Monte alla città: il tour parte dal centro attraversando le antiche via della Fiera e Porta Santa Maria, fino alla Basilica. Qui saranno illustrati non solo i tesori di arte e di fede, ma anche i luoghi del "labora", cioè le vigne e gli orti del monastero. Ciascun partecipante riceverà in dono una bottiglia di vino Sangiovese prodotto dai monaci, a ricordo dell’esperienza.

Sarà invece Franco Severi, domenica 23 alle 10.30, a illustrare Villa Silvia Carducci, il Museo Musicalia e il Giardino parlante. Previsto un omaggio a tema. Per partecipare agli appuntamenti Iat è richiesta la prenotazione: tel. 0547 356327(mart-sab 9.00-13.00 e 15.00-18.00; dom 9.00-13.00).