Domenichini apre la rassegna ’Next Gen’

A tu per tu con i giovani talenti cesenati. Al via la nuova rassegna di incontri promossa dalla Biblioteca Malatestiana dedicata agli autori emergenti locali. Si tratta di ’Malatestiana Next Gen’ e vedrà protagonisti scrittori, fumettisti e direttori creativi. Si comincia oggi alle 17.30 nella sala proiezioni della Malatestiana con Luca Domenichini, che presenterà ’Contro luce’ di Yuka Tatami. Si continua il 19 maggio con Simone Botte, direttore creativo del brand ’Simon Cracker’ che terrà un workshop su moda&upcycling e il 26 maggio con Francesco Zani che presenterà il suo romanzo ’Parlami’. L’ingresso è libero.