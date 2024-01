Domicilio digitale allo Sportello facile

A partire da lunedì 15 gennaio sarà possibile richiedere il proprio Domicilio digitale recandosi, previa prenotazione, allo Sportello Facile del Comune di Cesena. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Indicando una PEC come Domicilio digitale il cittadino potrà ricevere tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale direttamente nella casella di posta elettronica e, in più, potrà utilizzare questo strumento per inviare raccomandate digitali evitando di recarsi negli uffici postali.

L’uso di un domicilio digitale può comportare significativi risparmi di costi e tempo, eliminando le spese postali e riducendo i tempi di invio di comunicazioni legali.