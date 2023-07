Don Baronio ancora ko L’istituto lamenta danni per 700mila euro "Ma ce la faremo"

di Elide Giordani

Chissà se basterà la Provvidenza, a cui riservava tutta la sua fede il canonico Don Baronio, a rimettere in sesto il complesso della onlus che porta il suo nome e ha un posto ineludibile tra i servizi agli anziani cesenati. "Noi ci crediamo" dice il direttore Luca Brasini a cui non manca la forza della fede ma i danni inferti dal Savio nella drammatica esondazione del 16 maggio vanno ben oltre qualunque immaginazione e hanno bisogno anche di un robusto aiuto da parte della città. Ad un primo conteggio il valore dei danni sfiora i 700 mila euro.

L’acqua ha trovato nei seminterrati del grande complesso tra via Mulini e via Fornaci, cuore catastrofico dell’alluvione, la cassa di scolmatura di tutto il quartiere. Una fiumana inarrestabile ha rotto le porte di ferro, infranto le vetrate, sommerso il piano seminterrato (solo l’immagine del canonico è rimasta indenne appesa a 180 centimetri da terra), distrutto gli impianti elettrici, quelli che governano gli ascensori e quelli della sicurezza, devastato le autorimesse con 29 stalli (un’unica auto intrappolata) in cui tanti ospiti conservavano effetti personali e ricordi insostituibili, scollato e trascinato via il parquet della palestra, messo completamente fuori uso la lavanderia, allagato il teatro per almeno 50 centimetri, ridotto a rottami inservibili forni, abbattitori e celle frigorifere acquistati poco più di un anno fa e affittati alle Cucine Popolari. Se l’acqua non si fosse fermata lì (e nel parcheggi dell’Iper Lungo Savio) sarebbe salita ben oltre quella linea, assediando più da vicino il centro storico. Ora bisogna ripartire. "Abbiamo fretta di riattivare l’impianto collegato al teleriscaldamento - dice Luca Brasini -. Non possiamo andare oltre settembre. Ma abbiamo un’altra emergenza improcrastinabile, la riattivazione dei due ascensori di servizio al Residence, che è una sorta di condominio protetto (che si affianca alla Casa di riposo, 99 ospiti, e al centro diurno, 25 anziani). Lì ci sono 31 appartamenti su quattro piani, una palestra, un bar, alcuni ambulatori e un locale per la ristorazione. Gli affittuari, alcuni con difficoltà di deambulazione, senza ascensori sono costretti a restare nei loro appartamenti da maggio scorso". Oppure ad arrancare con fatica lungo i quattro piani. Ma la fila per riavere un ascensore funzionate è lunga, circa 400 persone ne hanno fatto richiesta, e il Don Baronio non sembra avere la possibilità di accelerare i tempi. Un segno della Provvidenza è stata di certo la disponibilità dei tanti che hanno aiutato a sgomberare il fango. "I parenti dei nostri ospiti - dice Brasini - si sono subito attivati con pale e scope. In tutto almeno 200 volontari sono passati di qui". E ora? Un complesso come il Don Baronio, che fa capo alla Opera Fondazione Don Baronio Onlus, è un servizio prezioso per la comunità: una ferita così profonda inferta alle sue strutture, è un vulnus per tutta la città, che in suo aiuto deve muoversi compatta.