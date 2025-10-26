Don Bonaiuto: "Halloween apre la strada alla piaga delle sette"

C’era molta attesa per l’incontro con don Aldo Bonaiuto organizzato dalla zona pastorale Valle Savio-Dismano, e venerdì sera la sala del Teatro Esperia di San Carlo era piena con tanti sancarlesi, ma anche tante persone venute da fuori richiamate sia dalla fama dell’ospite, antropologo ed esorcista, stretto collaboratore di don Oreste Benzi, ma anche dal tema della serata: ‘Credenti o creduloni: il cristiano di fronte ad Halloween e all’occulto’. Presentato da don Giovanni Savini, parroco di San Carlo, don Aldo Bonaiuto (a destra nella foto) ha sparato ad alzo zero contro Halloween, una festa che ha soppiantato quella che dovrebbe essere la vera festa per i cattolici, Ognissanti.

"Dobbiamo fare attenzione – ha detto don Aldo, parroco a Fabriano e direttore della rivista online ‘In Terris’, registrata come testata giornalistica – perché il demonio utilizza mille strumenti per ghermire le sue prede, e l’esoterismo, l’occulto, il misterio fanno parte di questi strumenti".

"Le sette stanno proliferando – ha continuato – soprattutto in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, ma non c’è una regione immune da questo fenomeno. Ci si avvicina a questi personaggi carismatici quasi per gioco o in occasione di un evento funesto, e si resta invischiati".

Tanti applausi e la promessa che don Aldo Bonaiuti tornerà a San Carlo per rispondere alle tante domande per le quali non c’è stato spazio.