Don Coffi è tornato dai suoi fedeli

Domenica scorsa l’Amministrazione comunale ha ricevuto Don Coffi diventato vescovo in Benin. Lo comunica l’Amministrazione comunale plautina: "Abbiamo ricevuto la gradita visita di sua Eccellenza Coffi Roger Anoumou, che per diversi anni è stato parroco a Pieve di Rivoschio. In questi giorni è in Italia come delegato della Conferenza Episcopale del Benin, per partecipare al Sinodo con Papa Francesco ed ha pensato di venire a celebrare messa a Pieve di Rivoschio. Una testimonianza di affetto e del suo legame verso la nostra comunità. A lui l’augurio di continuare a servire la chiesa con la gioia e l’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto".