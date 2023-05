Don Macini in cerca di nove dipinti manzoniani

Alla ricerca di 12 quadri manzoniani. E l’appello di don Maurizio Macini, parroco di Serra, frazione di Mercato Saraceno, su dipinti che il suo predecessore don Luigi Borghesi, realizzò e che ritraevano episodi de ’I promessi sposi’. "In parrocchia ve ne sono solo tre e gli altri credo siano in mano a familiari, parenti o amici residenti in Romagna. Volevo in questo anno dedicato alle celebrazioni di Manzoni allestire una mostra con i 12 dipinti di don Borghesi, e quindi faccio un appello a chi possiede questi quadri perché mi aiuti. Può contattarmi al 328 3635233".

Edoardo Turci