Don Paolo Bizzocchi: il nuovo prete missionario di Savignano

Don Paolo Bizzocchi (nella foto), 37 anni, originario di Montescudo in provincia di Rimini, è il nuovo prete arrivato a Savignano in aiuto alle parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni in Compito.

Quanti anni aveva quando ha deciso di diventare prete? "All’età di 17 anni, morì un prete al quale ero molto legato e di lui mi aveva colpito una cosa in modo particolare: prima della fede e del modo di stare con i giovani, il fatto che fosse felice e realizzato per avere dato la sua vita a Gesù. Io stavo vivendo un periodo in cui ero molto triste. Frequentavo l’Istituto tecnico Leonardo da Vinci e ho terminato la scuola. Ho studiato poi Storia e filosofia cattolica a Milano e lì ho conosciuto un prete che aveva una congregazione missionaria a Roma e decisi di esaudire questo mio desiderio di dedicarmi a Dio".

La prima messa? "Il 20 febbraio 2023, giorno del mio compleanno, l’ho celebrata a Rimini nella chiesa Regina Pacis dove facevo servizio come diacono. Sono stato il primo ragazzo in assoluto ordinato sacerdote dall’attuale vescovo di Rimini, monsignore Nicolò Anselmi, che era appena arrivato in diocesi".

Perché un giovane sceglie la strada di Dio? "Ero un ragazzo come gli altri ma non ero felice e ho scoperto la felicità osservando quel prete. Così ho deciso di immedesimarmi anche io nella sua vita, di amare il Signore servendo gli altri. Mi è arrivata una intuizione forte: proprio perché Dio è tutto, io voglio servire Dio".

La reazione della sua famiglia? "Mio babbo è stato contento, mia mamma ha pianto. Poi quando sono diventato prete, anche lei è stata contenta".

Oggi c’è un forte calo delle presenze alla messa in chiesa. Cosa sta succedendo? "Il problema sta nella società, in che cosa cerchiamo e chi cerchiamo nella vita. Oggi si cercano gli idoli, soldi, successo, lussuria e potere. Ma sono soluzioni che hanno i giorni contati. La domanda di felicità che abbiamo nel cuore non la può riempire la mondanità, ma solo Dio".

Cosa porterà alla comunità savignanese? "Testimoniare il Signore fra la gente che incontro per strada, nei bar, ascoltare, consigliare. Mi considero e sono un missionario tra le persone".