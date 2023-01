Don Pietro Ravaioli, il prete-fabbro raccontato dal nipote

Dal diario di un nipote, ritrovato di recente, emerge - oltre alla disastrosa ritirata dell’Armir, nel 1942-43 di cui fu testimone diretto - una figura singolare di parroco nella Vallata del Savio. Era don Pietro Ravaioli (1882-1956) prima parroco a Linaro, poi a Musella e infine a Taibo di Mercato Saraceno. Scrive il nipote Giacomo Ravaioli (1913-2010) artista del ferro battuto di Taibo, conosciuto come "Mori": "Imparai tante cose da ragazzo vedendo lavorare mio zio prete, don Pietro Ravaioli: falegname, muratore, fabbro-ferraio, stagnino; faceva dei porta- tovaglioli in argento e li scaldava in una fiammella con spranga d’argento; lavorava al traforo, faceva il berretto da prete a tre punte, suonava la cetra e il mandolino; realizzava in legno i calessi, ma non le ruote; rilegava i libri, era apicoltore". Inoltre questo sacerdote tutto fare "...saldava il ferro alla fucina e saldava anche a ottone, faceva i piezometri per bruciare il gas di carburo, per avere la luce in casa, e una volta realizzò la lanterna magica". "Poi – annotava il nipote - quando decise di costruire la chiesetta di Sapinecchio, andò per una settimana alla fiera campionaria a Milano per copiare (e poi se la costruì) una blocchiera "rosacometta" (una macchina utilizzata in edilizia per produrre blocchi di cemento di varie dimensioni e forme, ndr.) per poter fare i mattoni necessari alla costruzione completata nel 1933. Aveva una gran passione per la fotografia e trasformò la sua camera in uno studio fotografico dopo avere acquistato una macchina per sviluppo dei negativi da Tartagni a Cesena", Fotografò tutta la vallata del Savio, chiese, scorci panoramici, personaggi, e non solo. Conclude: "Mio zio don Pietro era un gran lavoratore, uno studioso, sapeva un po’ di tutto, anche di medicina; a Musella ha salvato diversi bambini dal Croup, una malattia dell’apparato respiratorio, che colpiva i bambini piccoli, provocando una tosse assai particolare, voce rauca e problemi di respiro. Dopo la sua dipartita il "Bollettino diocesano" di Sarsina con una laconica nota annunciò che..."Il 3 luglio 1956, il sacerdote Pietro Ravaioli di anni 74 parroco per molti anni prima a Linaro, poi a Musella quindi a Taibo",... null’altro.

Edoardo Turci