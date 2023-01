Don Renato Serra va in pensione: "Ora riuscirò a fare il prete di tutti"

L’Amministrazione comunale di Sarsina (foto) ha salutato l’ormai ex parroco (da inizio anno) di Sarsina e di San Martino-Monteriolo, don Renato Serra che, dal 2014, ha svolto nella città plautina il suo ministero sacerdotale per otto anni, "Un omaggio dovuto – ha detto Cangini – per la dedizione, la vicinanza, l’aiuto e il sacrificio che don Renato ha offerto ai suoi parrocchiani e non solo. Compiuti i 75 anni, soglia di anzianità per il pensionamento dei sacerdoti, don Renato ha dovuto lasciare anche per qualche acciacco, ma ha affermato che "ora che non sono più parroco farò il prete...per tutti".

Originario di Macerone, dopo gli studi al seminario diocesano e un passaggio a Faenza, don Serra è stato ordinato sacerdote nel 1975. Il suo destino è stato quello di aver svolto la sua missione sacerdotale interamente nella vallata del Savio. La sua prima parrocchia è stata Alfero, per poi approdare dal 1988 al 2014 nelle parrocchie di Monte Castello e San Damiano fino all’istituzione con il vescovo monsignor Antonio Lanfranchi dell’Unità parrocchiale mercatese con le parrocchie di Mercato Saraceno, San Damiano, Montecastello, Rontagnano-Serra-Tornano, Taibo-Cella. "Quella dell’Unità pastorale – sottolinea don Renato - è stata un’esperienza entusiasmante. Anche l’anno a San Gregorio Magno in Irpinia dopo il terremoto con le gente ancora sepolta fra le macerie è stata molto significativa in mezzo a tante sofferenze. Del resto la nostra esistenza è fatta di momenti belli, di sorriso e di altri, invece, dove l’aratro traccia i suoi solchi spaccando la terra della nostra vita, da dove però rifiorisce sempre, anche nella sofferenza, qualcosa di buono". Attualmente la parrocchia di Sarsina e retta da un amministratore, don Vincenzo Fantini, in attesa della nomina del nuovo parroco.

Edoardo Turci