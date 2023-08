Don Resi, dopo il murales gli viene dedicato un busto

di Gilberto Mosconi

Dopo il grande murales dipinto l’anno scorso, quest’anno Don Virgilio Resi, missionario sampierano deceduto in terra brasiliana nel 2002 per malattia a 51 anni di età, è stato ricordato a San Piero con la posa di un busto in bronzo. L’opera è stata creata dalla maestrìa artistica del pittore-scultore Carmelo Puzzolo di S.Piero, presente alla cerimonia di inaugurazione in piazzetta Don Virgilio Resi.

La ’due giorni’ sampierana ’Alvorada 2023’ (’Alba’), coinvolgente e toccante iniziativa in ricordo di Don Virgilio è stata sentita e seguita e ha visto l’intenso impegno da parte dei fratelli di Don Virgilio, Fernando e Lisa e dei loro familiari, e dei volontari. Una lodevole iniziativa, quella di S.Piero, promossa dalla associazione ’Don Virgilio Resi’, per ricordare il sacerdote sampierano e per sostenerne le tante opere realizzate in Brasile per dare aiuto, formazione educativa, per i più bisognosi e in specie per i giovani. Tra queste, non solo gente di S.Piero, ma anche tanti amici saliti in Alto Savio anche da Cesena, dove Don Virgilio, prima di dedicare il suo apostolato, per oltre 20 anni, nelle favelas di Belo Horizonte, era stato per alcuni anni cappellano nella parrocchia di San Rocco. Don Virgilio era esponente di Comunione e Liberazione. Al termine della santa messa celebrata dal vescovo emerito della diocesi brasiliana di Parintins, monsignor Giuliano Frigeni, il prelato ha impartito la benedizione alla scultura e ha proceduto all’inaugurazione del busto raffigurante Don Virgilio, busto corredato da un medaglione con notizie biografiche sul sacerdote sampierano.