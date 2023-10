Don Rudy Tonelli nuovo parroco: "Torno a casa"

Domenica scorsa,la comunità di Sarsina ha accolto con grande gioia e affetto il nuovo parroco, don Rodolfo ’Rudy’ Tonelli. Erano proprio in tante le persone che hanno partecipato al suo ingresso nella parrocchia sarsinate di S.Maria Annunziata e alla celebrazione della funzione religiosa nella basilica concattedrale di Sarsina, presieduta dal vescovo, monsignor Douglas Regattieri. Insieme ai sarsinati, anche numerosi parrocchiani di San Piero in Bagno, dove don Rudy ha avuto la responsabilità di quella parrocchia dal 2006, quindi per 17 anni.

La domenica precedente, San Piero l’aveva affettuosamente salutato e ringraziato nel corso di un gioioso ritrovo in parrocchia a cui hanno partecipato tanti fedeli di San Piero e dintorni avendo avuto don Rudy la responsabilità anche di altre parrocchie situate in Alto Savio, per la sua quasi ventennale opera pastorale e di servizio per la comunità sampierana. Lo ha ricordato anche don Rudy nella sua omelia a Sarsina: "Ringrazio gli amici di San Piero, che dopo il saluto di domenica scorsa, che resterà nella mia mente e nel mio cuore, oggi hanno voluto accompagnarmi. Grazie di cuore altresì alle autorità presenti e a tutti quanti si sono adoperati per la preparazione del mio ingresso".

A San Piero il nuovo parroco farà il suo ingresso sabato prossimo con la celebrazione della messa alle 18. Già nei mesi scorsi il vescovo ha conferito la responsabilità della parrocchia sampierana al sacerdote, don Jacek Pavel Kusiak, nato a Czestochowa (Polonia), ora parroco di San Vittore di Cesena.

Tornando a don Rudy, ordinato sacerdote nel settembre 1990, ora diventa"profeta in patria", essendo nato nella città plautina nel marzo 1962. Prima dell’incarico di parroco di Sarsina e di San Piero, don Rudy è stato amministratore a Taibo e Monteiottone, parroco a Quarto. Sulla soglia d’ingresso alla Concattedrale, don Rudy ha ricevuto l’indirizzo di saluto e di benvenuto del sindaco del Comune di Sarsina, Enrico Cangini, che ha espresso fra l’altro, queste toccanti parole: "Sarsina ti accoglie con cuore sognante e scarpe da ginnastica, grata per il tuo atto di affidamento a Dio e per il coraggio".

Sono seguite commosse parole anche da parte di don Rudy. Il vescovo ha ringraziato don Rudy per aver accolto la proposta di continuare qui il suo servizio pastorale, a lui caro perché originario di questa parrocchia. Fra le autorità presenti, oltre al sindaco Enrico Cangini, il vicesindaco Gianluca Suzzi, la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, il presidente della Bcc di Sarsina Mauro Fabbretti.