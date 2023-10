Don Sauro Bagnoli, l’insediamento nella sua città

Domenica a Gambettola il vescovo Douglas Regattieri e 15 sacerdoti della Diocesi hanno presenziato alla cerimonia di insediamento del nuovo parroco, don Sauro Bagnoli, dell’Unità parrocchiale di Gambettola, composta dalle tre parrocchie: S. Egidio Abate, S. Biagio Vescovo di Bulgaria, S. Maria Assunta di Bulgarnò. Don Sauro, 66 anni, arriva a Gambettola proveniente da Cesenatico dove dal 2010 è stato parroco della parrocchia del quartiere Madonnina, intitolata a S. Maria Goretti e di quella di Cannucceto; prima ancora era stato per 10 anni, dal 1995 fino al 2010, il parroco di Borello.

Don Sauro Bagnoli, nato a Cesena nel 1957, ha vissuto l’infanzia a Gambettola dove la sua famiglia originaria di Ronta, composta dal babbo Mario, da mamma Pina Ferri e da 5 fratelli, abitava in via Sozzi. Ha frequentato le scuole elementari a Gambettola poi nel 1968 è entrato nel seminario di Cesena e poi in quello di Bologna dove ha completato il liceo e gli studi di teologia. Nel 1982 venne ordinato sacerdote dal vescovo Luigi Amaducci e iniziò la sua azione pastorale in varie parrocchie fra cui quelle di Borello e Cesenatico. Domenica pomeriggio appena terminato in chiesa il lungo rito religioso si è svolta nell’area Fulgor la festa di benvenuto in onore di don Sauro.

Vincenzo D’Altri