Donacibo a chi ha bisogno: "La solidarietà è di casa tra 21mila studenti"

Dieci tonnellate di alimenti a lunga conservazione verranno raccolte la settimana prossima nelle scuole cesenati, saranno smistati e confezionati dagli studenti, e poi consegnati alle famiglie bisognose del Cesenate. È l’ambizioso progetto del Banco di Solidarietà di Cesena, che porta avanti l’iniziativa di carattere nazionale ‘Donacibo’, giunta alla sua ventesima edizione, e organizzata a Cesena con la collaborazione di studenti, docenti e personale scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria, medie e superiori. "Un’importante occasione – dice il presidente del Banco di Solidarietà di Cesena, Alessio Bonaldo – per sensibilizzare gli studenti e le famiglie sui valori della solidarietà, della condivisione e soprattutto sul fondamentale diritto di ogni essere umano all’alimentazione e a condizioni di vita dignitose".

Da domani fino al 29 marzo, dunque, alunni di svariati istituti, docenti e personale scolastico, assieme ai volontari del Banco di Solidarietà di Cesena, confezioneranno pacchi ad hoc per le famiglie bisognose contenenti olio, pasta, latte a lunga conservazione, tonno, zucchero, legumi, pelati, carne in scatola, biscotti e altro cibo. Tutti gli studenti e le loro famiglie sono invitati a portare a scuola, da domani fino a sabato 29 marzo, generi alimentari non deperibili che potranno essere donati secondo le indicazioni della scuola. Dopo aver confezionato i pacchi, gli studenti passeranno il tutto ai volontari dell’associazione che distribuiranno il cibo alle famiglie bisognose. Nel comprensorio cesenate sono 21.153 gli alunni coinvolti, 88 le scuole partecipanti, 1.014 le classi, 53 i volontari che entrano negli istituti per presentare il progetto e 420 gli incontri che si sono svolti fino a ieri. "Anche il liceo classico Vincenzo Monti – dicono i professori Gabriele Petruzzo e Roberta Zoffoli – partecipa all’iniziativa, organizzando in modo autonomo il percorso di sensibilizzazione degli studenti, coinvolgendo tutte le 59 classi per un totale di 1.500 alunni e personale scolastico. Alcuni studenti si sono proposti per presentare ai loro compagni l’iniziativa, raccontando a tutti il significato del gesto".

Tra le studentesse del Monti protagoniste dell’iniziativa ‘Donacibo’ ci sono Giulia Benvenuti, Fjona Gostima e Noelia Brighi. "Il liceo Monti – dicono le alunne – ha promosso tra gli studenti la cultura del cibo. I ragazzi confezioneranno i pacchi per poi distribuirli alle famiglie bisognose. Venire a contatto con persone in difficoltà, e vedere negli occhi di chi riceve il nostro ‘dono’ la gioia e la gratitudine, è un’esperienza unica e indimenticabile".