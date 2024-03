’Donacibo’ alle persone bisognose. Il progetto coinvolge 20.819 alunni

Ottantadue scuole coinvolte nel Cesenate per raccogliere cibo per i più bisognosi, 20.819 alunni dai 3 ai 18 anni, 80 insegnanti e 42 volontari. Sono i numeri del progetto Donacibo, promosso dall’associazione ‘Banco di Solidarietà’ di Cesena. Una proposta rivolta a tutti gli alunni e le insegnanti delle scuole di raccolta di generi alimentari non deperibili per il sostegno delle famiglie bisognose che l’associazione assiste. Il progetto invita i ragazzi a portare i generi alimentari non deperibili a scuola e gli amici del banco della solidarietà li distribusicono alle persone della zona.

Sono 17 le scuole dell’infanzia coinvolte nel Cesenate, 32 le scuole primarie, 17 le scuole medie e 16 le superiori, per un totale di 973 classi. Da ieri fino al 9 marzo vengono svolti i ritiri dei pacchi confezionati nelle scuole grazie all’aiuto degli studenti.

"Due sabati al mese aiuto a preparare i pacchi – spiega Jennifer studentessa del liceo scientifico – il valore del Donacibo è fare una buona azione nei confronti di chi ha bisogno". "Ci siamo accorti della solidarietà che c’è dietro il gesto di donare e impacchettare – aggiunge Melissa – è un modo per combattere l’indifferenza e lo scarto".

Il banco solidarietà di Cesena sostiene con la consegna gratuita a domicilio di generi alimentari e di prima necessità 130 famiglie, persone e famiglie in difficoltà economica. Sono 137 i volontari attivi nei comuni del Cesenate. Grazie ai volontari viene svolta anche un’opera di educazione alla solidarietà nelle scuole, sensibilizzando le nuove generazioni al dono e alla cura del prossimo. Nel 2022 il servizio di consegna quindicinale dei pacchi ha aiutato 500 persone nella zona di Cesena, tra loro ci sono anche famiglie che hanno al loro interno persone diversamente abili o anziani non autosufficienti. Si va oltre il cibo donato per tessere una rete di rapporti dove l’obiettivo è l’inclusione sociale di chi attraversa momenti difficili. Nel 2022 sono state donate 44 tonnellate complessive di generi alimentari, in particolare prodotti a lunga conservazione, sia freschi che surgelati, e ortofrutta. Sono tanti i giovani volontari che hanno fatto esperienze nei magazzini delle scuole per preparare pacchi alimentari.

Nel 2022 il progetto Donacibo nelle scuole è tornato a incontrare ragazzi e bambini in presenza. Il risultato è stato incoraggiante, l’associazione è riuscita a raccogliere 10 tonnellate di generi alimentari in particolare pasta olio, latte e legumi. La presenza dei volontari spesso si trasforma in qualcosa di più dell’aiuto alimentare: una presenza concreta e un interesse reale verso quelle persone. Nel 2022 l’associazione ha trascorso almeno 1.200 ore ad ascoltare e condividere storie e bisogni delle persone. Il tempo dedicato alle relazioni umane con chi ha problemi socio-economici vale più, del cibo stesso.