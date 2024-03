Donadel, la campionessa nel cuore di Cesena: "Qui il basket può tornare a essere grande"

"Mi rivedo nella ’mia’ Muggia, 14.000 abitanti a due passi da Trieste. Se eri un maschio, giocavi a calcio, se eri una femmina, giocavi a basket. Ai miei tempi a Muggia saremo state 300 ragazzine, 200 delle quali vivevano sotto canestro. Una di loro ero io".

Ivana Donadel sorride, rivedendo gli anni nei quali gettò le basi dalle quali nacquero l’atleta, la campionessa in grado di vincere scudetto e Coppa dei Campioni a Cesena all’inizio degli anni Novanta e la donna che oggi è uno dei simboli della Nuova Virtus.

Donadel, dunque non aveva scelta.

"A dire il vero le scelte me le sono andate a cercare con la caparbietà di una giovane atleta che adorava lo sport: ho provato pure la pallamano, la ginnastica artistica e l’atletica, la mia seconda passione, che avevo scoperto grazie ai Giochi della Gioventù. Le estati le passavo intorno alla pista, tra i 60 metri di corsa e il salto in lungo. Ogni volta però finivo col tornare in palestra dal mio pallone da basket".

Col quale ha fatto il pieno di soddisfazioni.

"Tantissime, con un solo rammarico".

Quale?

"Parto dall’inizio. E l’inizio ha un solo nome, quello della mia terra. A 14 anni e mezzo debuttai in prima squadra in serie B e intanto col settore giovanile in quattro anni conquistammo tre finali nazionali. Era uno spettacolo. Ed è qui che arriva il rimpianto".

Sentiamo.

"Non sono mai riuscita a giocare in A1 a Trieste. Inutile tornare sulle ragioni, ma di certo ha pesato la forte rivalità tra le due società del territorio. E’ un cruccio che mi porto dietro anche ora, qui a Cesena: collaborare tra club è l’unica strada che conduce alla crescita di tutti".

Invece di Trieste fu Cesena.

"Il primo contatto fu durante una trasferta a Rimini. Mi proposero il progetto e accettai, assistendo proprio al match contro Trieste. E’ stata la scelta che mi ha cambiato la vita e che rifarei altre cento volte".

Come fu all’inizio?

"Non facile. Avevo 17 anni, ero la più piccola del gruppo. Poco dopo il via della stagione, un problema al ginocchio mi costrinse a fermarmi sei mesi. Arrivò Paolo Rossi, che mi diede fiducia, confermandomi anche per la stagione successiva. E per quella dopo...".

Campionessa d’Italia e d’Europa.

"Quella è storia. Una pagina indelebile del mio passato, ma anche di questa città".

Ci ripensa?

"Come faccio a dire di no? E ogni volta mi emoziono. Per le vittorie, certo, ma soprattutto perché mi rendo conto che ancora tantissimi cesenati se le portano ancora dentro".

Il Carisport era da Libro Cuore.

"Spesso mi capita di incontrare persone che mi fermano per dirmi semplicemente ’C’ero anche io’. Quello che c’è stato, se lo racconti non è la stessa cosa. Dovevi esserci. E chi c’era non lo dimenticherà mai".

Che altro?

"Il babbo di una mia allieva prima delle vacanze di Natale mi ha regalato il gagliardetto della prima squadra con la quale ho giocato qui a Cesena. Si era documentato e lo aveva cercato su E-Bay. Gesto impagabile".

Il tempo passa, le passioni restano. Ivana Donadel e il basket vanno ancora a braccetto.

"Cesena mi ha dato tantissimo, voglio ricambiare. Con questo spirito anni fa ho accettato il ruolo di ’ambasciatrice dello sport’ affidatomi dal Comune. E con questo spirito, insieme all’amica Mara Fullin, metto anima e corpo nei progetti della Nuova Virtus".

La prima squadra è in serie B.

"E il vivaio cresce alla grande, respirando l’aria dei palcoscenici nazionali".

Ha ancora sogni da realizzare?

"Cos’è una vita senza sogni? Da due anni faccio parte del progetto ’Italia Academy’, sono una degli allenatori della selezione ’2010’. Gli impegni sono tanti e io non vado mai solo per partecipare... Su tutto però c’è una cosa, un regalo che vorrei tanto fare a Cesena e a me stessa".

Un altro scudetto?

"Questa città può davvero tornare dov’era".

Cosa serve?

"Un progetto che coinvolga l’intero territorio: il tessuto imprenditoriale, l’amministrazione comunale e le altre realtà cestistiche. Se si uniscono le forze, niente è impossibile".