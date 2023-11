Donate 15 culle ’Next to me’ al reparto di Ostetricia

Un nuovo importante gesto di solidarietà in questo complicato momento per la Sanità pubblica e per l’intera comunità, un dono di grande valore, destinato al reparto di Ostetricia Ginecologia dell’Ospedale M. Bufalini, diretto dal dott. Patrizio Maria Antonazzo. Si tratta di 15 culle da neonato “Next to me”, dotate di una intelaiatura speciale, che grazie all’aggancio al letto della mamma, crea una estensione in continuità, tale da consentire l’allattamento e l’accudimento del bambino in sicurezza. Dopo l’ultima raccolta fondi, finalizzata all’acquisto della vasca da parto, che ha permesso negli ultimi due anni a 240 bambini di nascere in acqua e di offrire a ben 410 donne la possibilità di sperimentare l’immersione in acqua, oggi avviene la consegna delle culle, grazie alla straordinaria solidarietà di una cordata di donatori, privati cittadini, Istituzioni, Società sportive e Aziende, che da diversi anni sostiene l’Ospedale M. Bufalini ed in particolare l’area materno infantile. Si tratta della Consigliera Regionale Lia Montalti, di Alice Zoffoli dell’Azienda Zoffoli banane SRL, di Luca Toni di Matilde Studio agenzia di comunicazione, del gruppo di militari del 15° Stormo dell’Aeronautica di Cervia, dell’Associazione Calcio Cesena rappresentata da Claudia Gatti, nonchè della Società sportiva “Turrito Calcio” di Sarsina. La cerimonia di consegna è avvenuta presso l’ospedale Bufalini, presenti, oltre ai donatori con la consigliera Lia Montalti, il sindaco Enzo Lattuca, la Direttrice F.F. dell’Ospedale M. Bufalini Marisa Bagnoli, il direttore dell’UO Patrizio Maria Antonazzo con la Coordinatrice ostetrica Gilda Sottile e l’equipe ostetrica.