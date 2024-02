Donate al Comune 5 opere di Masotti

Il patrimonio artistico di Cesenatico si arricchisce con una nuova significativa donazione di opere. Maria Luisa Mazzanti ha infatti donato al Comune cinque dipinti di Walter Masotti nel ricordo di suo padre, Dante Mazzanti, che era stato un grande amico del pittore. I cinque quadri sono tutti olii su tela raffiguranti soggetti cari all’artista. In un dipinto c’è un canale con i tradizionali capanni da pesca, in un altro c’è un notturno con alcuni pescherecci, e poi la fontana di piazza delle Conserve, una carrozza con cavallo ed una veduta del porto canale con i pescherecci. La donazione da parte della famiglia Mazzanti è stata fatta alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli e dal direttore del Museo della Marineria e responsabile dei beni culturali, Davide Gnola. Walter Masotti nel secolo scorso è stato uno dei più noti ed apprezzati artisti romagnoli. Era nato a Faenza nel 1927, da giovanissimo iniziò a dipingere in Francia e poi si trasferì a Cesenatico, che è stata la sua vera città, dove ha dipinto scorci e vedute importanti. Walter lavorava nella bottega in via Fiorentini. Masotti era amico di Marino Moretti e passò alla storia per aver dipinto il grande murale in piazza delle Erbe, da tutti ammirato, dove aveva inserito anche il suo inseparabile cagnolino.

g.m.