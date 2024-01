Donati 100mila euro da Bcc Romagnolo per i lavori al Carisport Il presidente di Bcc Romagnolo, Roberto Romagnoli, ha consegnato al Comune un contributo di 100mila euro per il ripristino del Carisport danneggiato dall'alluvione. La donazione fa parte di una raccolta fondi nazionale che ha superato 1 milione di euro. Il Comune ringrazia e si dice ottimista per il progresso dei lavori.