Donati 500 euro alla ’Magline’ per i neonati del Bufalini

Un piccolo grande gesto di solidarietà che scalda il cuore e tiene viva la memoria di Daniele. La sua famiglia ha scelto di trasformare il dolore in un atto d’amore, donando 500 euro al gruppo “Magline” di Uncinetto e Caffè per l’acquisto di lana destinata alla creazione di kit di abbigliamento e copertine per i neonati della Terapia intensiva Neonatale dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La consegna della donazione è avvenuta presso la libreria Giunti, punto di incontro delle volontarie di Uncinetto e Caffè, un gruppo di signore che, con ferri da calza e uncinetto, intrecciano fili di solidarietà e amicizia. Qui, con passione e dedizione, realizzano minuscoli completini, scarpine, berrettini e scaldacuori, utilizzando solo materiali di alta qualità. Ogni pezzo è un abbraccio morbido che avvolge i neonati, trasmettendo alle loro famiglie un senso di accoglienza e calore in un momento speciale e delicato della loro vita.

L’Azienda USL della Romagna esprime un sincero ringraziamento alla famiglia di Daniele e alle instancabili volontarie di Uncinetto e Caffè. Il loro impegno rappresenta un prezioso contributo al percorso di umanizzazione delle cure, dimostrando che anche un semplice gomitolo di lana può diventare un simbolo di speranza e amore.