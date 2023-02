Donatori di sangue, l’esercito dei 1100 iscritti

I donatori di sangue fanno registrare il record di iscritti, mentre le donazioni calano leggermente. Sono questi gli elementi salienti del bilancio 2022 dell’Avis di Cesenatico. I volontari hanno raggiunto quota 1.100, che per una cittadina con meno di 26mila residenti è veramente tanto, con un incremento di quasi il 5 per cento, frutto di un numero di donatori nuovi che supera di gran lunga quello delle persone sospese definitivamente per età o problemi di salute. Nel corso dell’anno nella sede dell’Avis situata all’interno dell’ospedale ’Marconi’ sono state effettuate 1958 donazioni, di cui 1.434 di sangue intero e 524 di plasma, con una flessione del 5 per cento, dovuta a molteplici fattori.

Il Covid ancora presente nel 2022 in concomitanza del ritorno dell’influenza, le patologie ed il ritorno dei viaggi all’estero, sono tra le cause della lieve flessione nel numero di donazioni. Il dato più confortante resta dunque quello di aver raggiunto la soglia dei 1.100 volontari, che rappresentano un vero e proprio ’esercito’ di donne e di uomini, in grado di garantire un servizio preziosissimo per i cittadini di Cesenatico e anche per le persone residenti in altri comuni. Un elemento che infonde grande fiducia, anche perchè ogni anno si registra un incremento dei soci e ci sono anche giovani che desiderano partecipare a questa forma di volontariato sempre più stimolante e utile. Gli stessi volontari tengono a sottolineare che per questo loro impegno non percepiscono alcun compenso.

In città è iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più importanti, rappresentato dall’assemblea annuale dei soci in calendario sabato 25 febbraio, nel salone del Centro San Giacomo. Si tratta della 56esima assemblea dell’Avis di Cesenatico, i cui lavori saranno aperti dal presidente Francesco Sami con una relazione che toccherà gli elementi salienti dell’attività svolta nel 2022 e dei progetti imminenti per il 2023, cui seguirà l’intervento del revisore dei conti Roberto Poni, il quale procederà con la lettura del bilancio consuntivo del 2022 e del bilancio preventivo 2023, con un focus sui conti dell’associazione.

Nel corso dell’assemblea si terrà la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti con diplomi, medaglie e distintivi offerti da RomagnaBanca. Saranno premiati oltre 145 soci, di cui 59 per 8 donazioni rame, 32 per 16 donazioni argento, 25 per 24 donazioni argento dorato, 12 che hanno tagliato il traguardo delle 50 donazioni oro, 14 che ne hanno effettuate 75 e riceveranno un riconoscimento in oro con rubino, e 3 donatori che dopo le 100 donazioni avranno l’oro con smeraldo.

Giacomo Mascellani