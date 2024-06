Donazione alla scuola alluvionata

RomagnaBanca ha consegnato insieme alla federazione regionale e a Cassa Centrale Banca un contributo di 39mila euro alla scuola materna Stella Moretti di Sant’Angelo di Gatteo. Erano presenti il presidente della Federazione Regionale Bcc Mauro Fabbretti, il direttore Valentino Cattani, la vicepresidente Enrica Cavalli di Cassa Centrale Banca e il presidente di RomagnaBanca che ha detto: "E’ una soddisfazione potere contribuire alla ripresa di una attività così importante come quella di questa scuola che aveva subito gravi danni dall’alluvione di maggio 2023. Il contributo fa parte di una raccolta fondi lanciato dalle banche di credito coopertaivo e dalla capogruppo Cassa Centrale Bnaca". Ha continuato Enrica Cavalli: "Il gruppo Cassa Centrale Banca che rappresenta le Banche di Credito Cooperativo di tutta Italia, ha effettuato questa raccolta fondi per le realtà produttive dell’Emilia Romagna in segutito all’alluvione del maggio 2023. Siamo davvero orgogliosi di potere toccare con mano il lavoro di queste realtà locali per la ripresa economica e contenti di potere contribuire con questo contributo". Ha proseguito Mauro Fabbretti: "Abbiamo evidenziato il valore della struttura che è stata oggetto di donazione per il sostegno della comunità. I danni da alluvione sono stati notevoli e questo aiuto contribuisce a fare rivivere questa scuola che è una eccellenza del territorio. La Federazione si è impegnata su suggerimento della capogruppo della Cassa Centrale Banca a ricercare nei territorio e in questo caso RomagnaBanca, le strutture, come questa, meritevoli del finanziamento".

Ha concluso Luisa Moretti referente del plesso Stella Moretti: "Siamo un polo dell’infanzia-nido perchè abbiamo due sezionei nido di cui una di 14 bambini da 9 a 24 mesi; la seconda 19 bimbi da 24 a 36 mesi; la scuola dell’infanzia con tre classi formate per età da 65 bambini per un totale di 98 bambini non solo di Gatteo, ma anche dei comuni limitrofi. Durante l’alluvione abbiamo avuto allagati tutto il seminterrato e parte del piano terra e sono andati distrutti materiale didattico, di documentazione di 25 anni, la mobilia e rifare gli intonaci. Ringraziamo RomagnaBanca perchè con questo aiuto siamo riusciuti a compensare una parte dei danni subiti".