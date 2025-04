Donazione di Buda al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini

Iniziativa benefica del pittore Giorgio Buda con la collaborazione della Coop Idea di Gambettola. Con le offerte e il ricavato per la vendita di modellini e opere pittoriche della mostra tenuta a dicembre Buda ieri pomeriggio insieme a Barbara Salotti e Loris Derni della Coop Idea si è presentato nel reparto di Pediatria del Bufalini con due pacchi: in uno c’erano due otoscopio, strumento medicale, e nell’altro pacco c’erano giocattoli che gli infermieri regalano ai bimbi per tranquillizzarli e farli giocare un po’.