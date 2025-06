Donazione di 50mila euro per restaurare il trabaccolo

Cesenatico, 10 giugno 2025 – La società Glamping Cesenatico di Terzo e Lorenzo Martinetti sostiene il restauro del Trabaccolo “Giovanni Pascoli” con un investimento di 50mila euro, coprendo la raccolta fondi lanciata dall’amministrazione comunale attraverso l’Art Bonus. L’azienda titolare del Cesenatico Camping Village, del Pineta Village e di tre stabilimenti balneari, da sempre molto legata alla città, sostiene la riqualificazione della nave ammiraglia del Museo della Marineria e in base all’Art Bonus avrà un credito di imposta pari al 65 per cento dell’importo donato.

Il trabaccolo da trasporto “Giovanni Pascoli” è uno degli ultimi velieri dell’Adriatico, una barca che fu utilizzata per il cabotaggio di merci di ogni tipo da una sponda all’altra dell’Adriatico. Fu varato a Cattolica nel 1936 e navigò fino al 1960, quando fu posto in disarmo a Trieste. Nel 1980 fu utilizzato per girare lo sceneggiato televisivo Marco Polo e nel 1983 venne acquistato dall’Azienda di Soggiorno di Cesenatico, restaurato e collocato nel canale nel 1985. Nel 2008 è stato sottoposto ad un nuovo intervento di restauro allo scafo e alla struttura interna. A causa della rimozione del pontile pericolante ora in corso di ricostruzione, non è possibile l’accesso al trabaccolo da parte del pubblico; per poterlo ripristinare è necessario effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria alla coperta e alle sovrastrutture, per garantire la migliore conservazione della barca, evitando le infiltrazioni e ristagno di acqua piovana, e mettere in sicurezza le manovre l’albero di trinchetto, dopo essere intervenuti l’anno scorso per sostituire l’albero di maestra.

Gli assessori Jacopo Agostini al bilancio ed Emanuela Pedulli alla cultura, sono molto soddisfatti: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo in breve tempo, grazie alla generosità e alla lungimiranza di un’azienda del territorio che ci permetterà di intervenire su una delle imbarcazioni più affascinanti del nostro museo. Siamo felici di questo e sfruttiamo l’occasione per individuare altri due nuovi progetti che non solo le imprese, ma anche i privati cittadini potranno sostenere sempre grazie allo strumento dell’Art Bonus. Sappiamo già di alcune realtà interessate e perfezioneremo presto le pratiche necessarie per partire con i progetti”. Terzo e Lorenzo Martinetti sono orgogliosi dell’investimento: “Il trabaccolo Giovanni Pascoli è il biglietto da visita di Cesenatico, la prima cosa che chiunque entri nella nostra città vede. Ringraziamo il Comune per l’opportunità di collaborare ad un lavoro di riqualificazione importante per Cesenatico, i suoi cittadini e i turisti che ogni anno scelgono la località per trascorrervi le vacanze in una meravigliosa cornice”.