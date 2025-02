Donazioni di sangue, l’Avis ha sempre più soci

I donatori di sangue si confermano una delle più importanti realtà del volontariato sul territorio. Emerge dagli elementi salienti del bilancio 2024 dell’Avis di Cesenatico, i cui soci si riuniranno in assemblea sabato 22 febbraio alle 10. È la 58esima volta, in quanto l’associazione è stata fondata nel 1967. Il presidente Francesco Sami introdurrà i lavori con una breve relazione e, a seguire, il revisore dei conti Roberto Poni procederà con la lettura del bilancio consuntivo del 2024 e del bilancio preventivo del 2025 con le principali linee di programma. L’assemblea è anche elettiva, seguirà infatti il rinnovo delle cariche sociali. Al termine dell’assemblea avrà luogo la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti con diplomi, medaglie e distintivi. Sono previsti 148 riconoscimenti, di cui 61 con otto donazioni rame, 39 con sedici donazioni argento, 20 con ventiquattro donazioni argento dorato, 17 con cinquanta donazioni oro, 7 con settantacinque donazioni oro con rubino, 3 con cento donazioni oro con smeraldo e 1 socio con oltre 120 donazioni oro diamante. Le benemerenze sono offerte da RomagnaBanca Credito Cooperativo Italiano, l’istituto bancario che sostiene tutte le attività principali dell’Avis. L’obiettivo dell’associazione è quello di incrementare il numero delle donazioni, di sangue intero ed anche di plasma, per far fronte alle sempre maggiori richieste degli ospedali in relazione alla cura delle malattie, alle richieste per gli interventi chirurgici e le prestazioni sanitarie.

Il lavoro svolto nel 2024 è risultato positivo perché alla fine dell’anno sono state effettuate 2.058 donazioni, di cui 1.395 di sangue intero e 663 di plasma da aferesi e plasmapiastrinoaferesi. Gli iscritti sono 1.157, diciannove in più rispetto allo scorso anno. I donatori nuovi sono stati 104, mentre quelli sospesi per età o problemi di salute sono 83. Si tratta di dati molto confortanti che potranno allargarsi ulteriormente anche perché ogni anno che passa segna una striscia continuamente positiva, registrando un incremento di soci anche giovani, segno evidente di una sensibilità sempre più forte da parte della gente, unita anche alla voglia di progredire ulteriormente e soprattutto di partecipare con entusiasmo a questa piccola-grande impresa sempre più stimolante e utile per gli abitanti dell’intero territorio cesenate. La sede dell’Avis è ubicata presso l’ospedale Marconi, al numero 102 di viale Cesare Abba. Gli interessati possono conoscere le varie attività, iscriversi ed informarsi sulle modalità per i prelievi, telefonando allo 0547-674832, oppure recandosi direttamente presso la Segreteria Avis, aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 13, dal lunedì al sabato compreso.

Giacomo Mascellani