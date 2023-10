Donazioni oltre quota 1,6 milioni: "Risposte immediate alle famiglie"

L’assessore al Bilancio Camillo Acerbi fa il punto della situazione sulle donazioni. "Al 24 ottobre le donazioni destinate al fondo istituito dall’amministrazione comunale di Cesena all’indomani dell’esondazione del fiume Savio sono 3.333, per un ammontare complessivo di 1.615.385,18 euro. Si tratta di risorse che, così come condiviso con i capigruppo di tutte le forze politiche, sono state destinate nell’immediato alle famiglie sfollate e, successivamente, ai nucleidanneggiati (in particolare quelli in condizioni di fragilità) nonché alle imprese con danni a sede, attrezzature, scorte di magazzino, prestando attenzione a non duplicare gli interventi con quelli di altri. Una destinazione d’uso condivisa inoltre anche dal comitato alluvionati e dalle associazioni di categoria, in relazione alle imprese. Con un notevole sforzo amministrativo, il Comune è riuscito a mettere in campo una serie di misure che, ad oggi, hanno già impiegato utilmente quasi il 90% delle donazioni ricevute, laddove in altri Comuni si sta ancora discutendo su come utilizzare le cifre a disposizione, e i cittadini non hanno visto ancora un euro".

"Sin da subito – prosegue l’assessore – si è deciso di destinare le prime donazioni a chi ne aveva più bisogno e a coloro che, gravemente danneggiati, non avrebbero potuto attendere i tempi lunghi del Governo. La misura del Cas comunale ha permesso alle famiglie cesenati sfollate – a differenza di quelle di altri Comuni – di ricevere il contributo mensile già a distanza di pochi giorni dalla chiusura del bando, senza dover attendere le risorse del Governo, giunte dopo diversi mesi. Si tratta di un’azione utile e molto apprezzata che ha consentito a queste persone di ripartire. All’arrivo poi delle risorse governative, queste vanno a reintegrare il monte-donazioni, permettendo quindi l’attivazione di ulteriori misure sempre rivolte alle famiglie e alle imprese danneggiate. Il tutto è avvenuto nella massima trasparenza. A riprova di questo, contestualmente all’istituzione del Fondo donazioni, l’amministrazione ha preso l’impegno di rendicontare puntualmente le somme ricevute e le modalità di loro utilizzo. A tal fine, già da fine luglio è stata predisposta sul sito istituzionale la sezione “Operazione Donazioni Trasparenti” (https:www.comune.cesena.fc.itdonazioni-trasparenti), con revisioni ogni mese".