"Donazioni, parola gli alluvionati"

Porta la prima firma del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, la richiesta depositata ieri mattina mattina e inoltrata alla Regione Emilia-Romagna, di "coinvolgere i comitati dei cittadini alluvionati nell’iter di approvazione della proposta di legge che disciplina le modalità di erogazione delle donazioni raccolte sul conto corrente della Regione aperto a favore degli alluvionati".

"Un conto corrente che – spiega Pompignoli – sfiora i 50 milioni di euro".

Il regolamento interno dell’Assemblea Legislativa prevede la possibilità di convocare le commissioni a fronte di situazioni di emergenza e prevedere udienze conoscitive a progetti di legge che trattano argomenti di particolare rilievo come quello delle donazioni”

"I 50 milioni di euro - afferma Pompignoli – sono frutto di donazioni liberali, destinate a chi ha perso tutto a causa dell’alluvione. La Regione invece ha deciso, in piena autonomia, di destinarle metà agli enti locali per interventi straordinari di rispristino del patrimonio pubblico (scuole, impianti sportivi e latro) e l’altra metà per l’acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti dall’alluvione. Nessuno della maggioranza regionale si è preso la briga di interpellare preventivamente gli alluvionati e i comitati che li rappresentano per sapere se fossero d’accordo".