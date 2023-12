Donazioni per il presepe a favore dei missionari in Kenya e Nairobi

Il vescovo Douglas Regattieri, presente don Sauro Bagnoli parroco di Gambettola, Bulgaria e Bulgarnò, il presidente del quartiere Rubicone Mauro Picone e il sindaco di Montiano Fabio Molari, ha inaugurato nell’oratorio di San Giuseppe il presepe di Case Missiroli, alla sua ventunesina edizione. Lo hanno realizzato i coniugi Manuela e Vinicio Lombardi (nella foto con il vescovo) per ricordare il primo presepe realizzato 800 anni fa da San Francesco, intitolato ’Francesco e i doni dei Magi’. Con un nuovo percorso biblico hanno messo in relazione la vita di questo grande santo con i doni dei Magi. Il ricavato andrà in beneficenza a due missionari di Bulgaria di Cesena: suor Carletta Bondi che da decenni è in missione in Kenya a Nairobi alla guida di un asilo e Fabio Mazzini missionario a Curicò in Cile. Il presepe si potrà visitare dal 24 dicembre al 14 gennaio (festivi dalle 14.30 alle 18.30 feriali dalle 15 alle 18). Vinicio Lombardi ha ringraziato il vescovo Douglas Regattieri: "La pedagogia del presepe è risvegliare la fede. San Francesco non aveva considerato i Magi nel suo presepe vivente. L’oro è la presenza di Dio amore". Ha risposto il vescovo facendo gli auguri a tutti: "La persona di Gesù nel presepe racchiude in sé tutti i suoi segreti. Visitando il presepe tutti noi riscopriamo la vita e la fede cristiana".

Ermanno Pasolini