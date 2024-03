"Doniamo un ecografo al Bufalini in memoria dell’infermiera. Erica Mambelli"

Oggi parte una raccolta fondi, patrocinata dal Servizio Sanitario Regionale, per donare all’ospedale Bufalini un ecografo. "L’iniziativa – spiegano Simona Garuffi e Benedetta Rossi – è in memoria di una nostra compagna di classe dell’istituto Socio-Psico-Pedagogico di Forlimpopoli, (anno 2002) Erica Mambelli, infermiera del reparto di Neurorianimazione del Bufalini, deceduta per una malattia oncologica. L’intento è quello di trasformare un evento doloroso e tragico in un’iniziativa che potrebbe aiutare tutte le donne nella prevenzione e diagnosi precoce dei tumori ginecologici ed endometriosi. I fondi così raccolti confluiranno integralmente per l’acquisto di un ecografo di II livello con color-doppler di alta fascia da donare al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale. Le donazioni potranno essere effettuate sull’Iban dell’Ausl Romagna (www.auslromagna.it/come-fare-per/donare) con causale ‘Donazione per ecografo ginecologia Bufalini’ e compilando, firmando e allegando il modulo unitamente alla ricevuta del bonifico via mail all’indirizzo: donazioni@auslromagna.it.