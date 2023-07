Donna di 45 anni trovata morta nell'abitazione dove viveva a Cesenatico

Una donna di 45 anni residente a Cesenatico è stata rinvenuta cadavere all’interno dell’abitazione dove risiedeva assieme all’anziana madre, che tuttavia è ricoverata in ospedale. E’ accaduto sabato sera in un appartamento di una palazzina condominiale di proprietà del Comune, in viale dei Mille, dove vi sono degli alloggi popolari. Da una prima ricostruzione a fare la macabra scoperta sarebbe stato l’ex compagno della donna, il quale poi ha avvisato i carabinieri, che hanno contattato i familiari. La morte è riconducibile a cause naturali e secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un infarto avvenuto tra giovedì e venerdì.