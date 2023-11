’Donna indifesa’, parte il corso al Centro Donna

Entra nel vivo ’Donna in-difesa’, il corso gratuito di autodifesa organizzato dal Centro Donna. Le lezioni si tengono mercoledì e venerdì, alla palestra Dream Fitness. Le donne interessate possono avere informazioni ed iscriversi telefonando allo 0547-075806. Saranno organizzati corsi anche nelle scuole. L’iniziativa vuole essere anche un momento di confronto ed è rivolto a donne, mamme e figlie che possono migliorare anche l’autostima. Il vero momento di crescita sta nel fatto che in questo corso non si insegna la violenza per combattere la violenza, bensì l’intelligenza nel prevenire e contrastare chi è violento.