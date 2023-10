Donna scippata alla stazione, due arrestati

Ancora un crimine in zona stazione a Cesena, commesso nella notte tra lunedì e martedì. Era da poco passata la mezzanotte quando due uomini di 21 e 25 anni di origine indiana si sono avvicinati a una donna di nazionalità marocchina. I due malviventi si sono avvicinati alla vittima, e con la scusa di un’informazione, le hanno strappato la borsetta e sono scappati. A soccorrere la malcapitata è stato un passante che ha visto la scena e ha allertato le forze dell’ordine. I due responsabili dello scippo sono stati arrestati dagli agenti di polizia intervenuti immediatamente in zona stazione. Gli agenti, a poca distanza dall’ingresso laterale della stazione, hanno notato due figure con i capi coperti dal cappuccio di una felpa che si allontanavano proprio dal luogo teatro dell’aggressione. I poliziotti, dopo aver verificato che gli aggressori avevano con sé la borsa rubata con dentro 20 euro in contanti, li hanno accompagnati negli uffici del Commissariato e hanno appurato che si trattava di stranieri irregolari sul territorio nazionale. I due malviventi sono stati arrestati dai poliziotti, su disposizione del pubblico ministero, e ieri in tribunale a Forlì il giudice ha convalidato l’arresto.

a.s.