Donna sorpresa con un coltello: denunciata

C’è anche una donna trovata in possesso di un coltello fra le 10 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì per ubriachezza e droga dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle varie stazioni. Cinque automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso tra 1,10 e 2,80 grammi/litro, patenti di guida ritirate, due veicoli affidati a persona di fiducia, uno sequestrato per la confisca e gli altri due portati via dal soccorso stradale; un giovane denuciato per droga perchè aveva 63 grammi circa di hashish, sequestrati; la donna del coltello per porto abusivo di armi; un uomo per oltraggio a pubblico ufficiale, poiché sottoposto a controllo, si è rivolto ai carabinieri offendendoli e contravvenzionato perchè ubriaco; due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale e avviati presso il competente ufficio stranieri. Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno inoltre contravvenzionato un uomo per ubriachezza molesta e proceduto amministrativamente, con segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, nei confronti di due giovani assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, destinate a un uso personale, che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

e.p.