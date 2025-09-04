Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
Donna sorpresa con un coltello: denunciata
4 set 2025
REDAZIONE CESENA
Donna sorpresa con un coltello: denunciata

Controlli dei carabinieri: sanzionati anche cinque automobilisti ubriachi.

Stagione turistica agli sgoccioli ma la Compagnia carabinieri di Cesenatico prosegue nel controllo del territorio

Stagione turistica agli sgoccioli ma la Compagnia carabinieri di Cesenatico prosegue nel controllo del territorio

Per approfondire:

C’è anche una donna trovata in possesso di un coltello fra le 10 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì per ubriachezza e droga dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle varie stazioni. Cinque automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso tra 1,10 e 2,80 grammi/litro, patenti di guida ritirate, due veicoli affidati a persona di fiducia, uno sequestrato per la confisca e gli altri due portati via dal soccorso stradale; un giovane denuciato per droga perchè aveva 63 grammi circa di hashish, sequestrati; la donna del coltello per porto abusivo di armi; un uomo per oltraggio a pubblico ufficiale, poiché sottoposto a controllo, si è rivolto ai carabinieri offendendoli e contravvenzionato perchè ubriaco; due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale e avviati presso il competente ufficio stranieri. Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno inoltre contravvenzionato un uomo per ubriachezza molesta e proceduto amministrativamente, con segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, nei confronti di due giovani assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, destinate a un uso personale, che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

e.p.

