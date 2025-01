Donnarumma evita il peggio, Prestia insuperabile

Klinsmann 6. Vola su Benali e sventa, poi si deve arrendere al tocco ravvicinato di Favilli. Anche nella ripresa un paio di tuffi ben assestati per legittimare la sufficienza piena.

Ciofi 6,5. Una bella diagonale ed un salvataggio su Obaretin evitano il raddoppio barese nel secondo tempo. Dietro non deraglia mai, si vede poco in avanti, ma in dieci contro undici difficile pretenderlo.

Prestia 7. Massiccio e sempre ben piazzato, Favilli è un armadio, ma lui regge l’urto senza scomporsi. Insuperabile.

Mangraviti 5,5. Favilli gli ruba il tempo e fa centro. Il resto lo fa come sempre bene, ma la macchia rimane bella grossa.

Adamo 6. Becca subito un giallo – era in diffida, salterà la gara di Catanzaro – che comunque non ne frena l’ardore. Partecipa con Tavsan al pasticcio a centrocampo che dà il via all’azione del gol barese, finisce a fare il terzino per contenere le scorribande di Tripaldelli.

Francesconi 6. Parte timido, poi acquista vigore e lo si vede anche spingere oltre che contenere. Sbaglia, ma riparte sempre a testa bassa e con umiltà. Utile (dal 26’ st Mendicino 6,5. Mostra i denti ai più esperti dirimpettai pugliesi. Rispetto ad altre recite, meno fioretto e più spada e va bene così.

Calò 4,5. Inizia con la giusta verve, poi Longo gli appiccica addosso Lella, lui si innervosisce e alza un gomito su Benali. Fine della storia e anche della sua partita. Espulso dal Var.

Tavsan 5. Prova e riprova ad accendersi, ma di cose buone non se ne ricordano a parte una punizione che arriva debole tra le braccia di Radunovic (dal 17’ st Bastoni 6. Non è al meglio, è stato male in settimana per l’influenza, se la gioca sull’esperienza, utilissima in un finale bollente).

Donnarumma 6,5. Un paio di discese delle sue prima di dedicarsi quasi esclusivamente a difendere. Sventa un gol già fatto ad inizio ripresa e tiene a galla il Cavalluccio.

Antonucci 5,5. Prova ad inventare, ma la giornata non è un granchè. Da lui ci si aspetta il guizzo fuori dal già visto, che però non arriva (dal 17’ st Kargbo 6,5. Travolgente nell’azione del rigore e all’ultimo giro di orologio fa sognare tutto il popolo bianconero una vittoria clamorosa che, però, non arriva).

Shpendi 5. Impegno tanto, tiri in porta nessuno ed anche un po’ di errori non da lui, segno di una condizione che ancora latita dopo lo stop per infortunio. (dal 26’ st La Gumina 7: viene chiamato in causa da Mignani per cambiare il destino della gara e ci riesce, si procura e segna il rigore sotto la Curva Mare. Questo basta).

Andrea Baraghini