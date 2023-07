Donne a Cesena, l'arretratezza della viabilità e la mancanza di presenza femminile nella nostra storia

Per la cronaca, martedì alle 8 è successo l’ennesimo incidente all’uscita della Secante. Il conducente di un motore è stato travolto mentre procedeva sulla via San Cristoforo, è intervenuta la croce rossa. Sempre più spesso chi provviene dalla Secante per immettersi sulla San Cristoforo rimane coinvolto in questi incidenti perché crede di avere la precedenza e purtroppo questo fatto dimostra l’arretratezza di Cesena in tema di viabilità in particolare sul lotto Zero in stallo da decenni. Giorni addietro ho rischiato di essere travolto da un camion mentre ero in auto sulla San Cristoforo. È proprio il caso di dire con grande dispiacere ‘forse bisognerà attendere qualcosa di più grave’. se cio’ bastasse, purtroppo la memoria è corta per certi fatti.

Paolo Cavallucci

––––––––––

Le donne

di Cesena

Talvolta mi reco da Babbi nelle 3 piazze per un caffè o un delizioso spuntino mattutino.

In queste giornate afose mi siedo nel porticato e oggi mi sono lasciato andare a qualche elucubrazione mentale.

Vedevo scorrere davanti ai miei occhi un fiume di persone e per la maggior parte erano donne.

Come erano belle! Adolescenti appena sbocciate e in fiore, fanciulle fiorite e in piena fulgente maturità, donne attraenti per grazia e venustà, armoniose nell’incedere e nell’atteggiarsi

Come mai questa presenza non s’era mai imposta nella nostra società e anzi le donne hanno avuto bisogno di uomini per vedersi valorizzate, come Raffaello, Leonardo, Botticelli?

Perchè mai tale presenza non si era mai affermata nella storia dell’umanità e persino la quasi totalità delle religioni è s dominata da uomini ? Abbiamo perso tesori immensi di intelligenza, umanità, cultura e genialità.

Nel mio joyciano flusso di coscienza ho pensato a questa nostra amata città e , da quanto mi risulta, nessun sindaco a Cesena è stato donna.

Eppure non è che abbiamo avuto dei geni e nessuno ha particolarmente brillato e sicuramente c’erano donne degne di sostituirli. Ecco quel che pensavo e mi sono consolato con una splendida coppa di gelato.

Felice Milella