"Donne aiutate a non abortire"

Il Centro di Aiuto alla Vita di Cesena fondato nel 1978, che ha assistito in 45 anni quattromila madri e aiutato a nascere 400 bambini, ha stilato il bilancio del 2022 nuova sede ubicata in via Vigne 14, dietro la stazione ferroviaria inaugurata in giugno alla presenza del vescovo Douinformano i volontari – ha assistito 110 famiglie e 33 madri si sono rivolte al Centro aiuto alla vita per problemi legati alla gravidanza, due hanno deciso di abortire, e le altre sono state aiutate a proseguire la gravidanza con sostegni di vario genere, essendo in difficoltà ad accogliere il bambino in un contesto sereno ed adeguato ai propri bisogni. Di queste, 13 hanno partorito nel 2022, ricevendo corredini, vestiario, latte se necessario e alimenti di vario genere. Altre 18 mamme partoriranno nel 2023".